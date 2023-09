EM-Qualifikation und Testspiele Wo und wann Borussias Nationalspieler im Einsatz sind

Dass Nico Elvedi in dieser Aufzählung noch vorkommt, war lange Zeit wenig wahrscheinlich, wollte der Innenverteidiger den Klub in der kürzlich zu Ende gegangenen Transferperiode doch eigentlich verlassen. Nun jedoch reist Elvedi weiterhin als Gladbacher zur Schweizer „Nati“, die in der EM-Qualifikation am kommenden Samstag in Pristina gegen den Kosovo und am darauffolgenden Dienstag in Sion gegen Andorra (jeweils 20.45 Uhr) antritt. Mit zwei Siegen würde die Schweiz einen großen Schritt Richtung EM-Ticket für das Turnier 2024 in Deutschland machen, nach vier Spieltagen in der Qualifikationsgruppe H ist sie Tabellenführer.