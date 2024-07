Boteli und Co. Die größten Talente bei Borussia Mönchengladbach

Winsley Boteli (Jahrgang 2006)

Boteli gehört in unserer Auflistung zu den ältesten Spielern und hat an seinem 18. Geburtstag einen Profivertrag bei Borussia unterschrieben. In der A-Junioren-Bundesliga West war er mit 21 Treffern in 21 Spielen der beste Torjäger, in der U23 hat er in elf Partien vier Tore erzielt.