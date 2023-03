Borussias Geschichte Das sind die fünf schlimmsten Heimdebakel

1. 2:8 gegen Bayer Leverkusen Wenige Monate zuvor hatten die Borussen den ersten Abstieg aus der Bundesliga noch so gerade abwenden können, am 30. Oktober 1998 schwante den Fans am Bökelberg jedoch, dass dies nicht noch einmal gelingen würde. An jenem Freitagabend kassiert Borussia erstmals auf eigenem Platz acht Gegentore – und konnte froh sein, dass es Leverkusen nach dem 1:8 in der 64. Minute deutlich ruhiger angehen ließ. Borussia ließ der historischen Klatsche ein 1:7 in Wolfsburg folgen – das war das Aus für Trainer Friedel Rausch und Manager Rolf Rüssmann. „Bild“ titelte: „Eine Legende stirbt.“ Am Ende der Saison stand der erste Abstieg nach 34 Jahren Bundesliga.