Blo-Wäiss Itzig, SZ Marswiese und Co. Wo die Borussia-Profis mit dem Fußballspielen angefangen haben

Sieben Spieler im aktuellen Kader von Borussia Mönchengladbach haben ihr Profi-Debüt für den Verein gefeiert. In Lukas Ullrich und Grant-Leon Ranos sind diese Saison zwei dazugekommen, beide hatten – für Hertha BSC II und den FC Bayern II – bislang höchstens in der Regionalliga gekickt. Wobei Ranos streng genommen für die armenische Nationalmannschaft erstmals auf Profilevel im Einsatz war, genau wie Yvandro Borges Sanches, der für Luxemburg debütierte, als er noch U19-Spieler in Gladbach war.