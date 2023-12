Von 1960 bis heute Das sind Borussias denkwürdigste Siegtore

Jupp Heynckes 3:2 gegen Fortuna Düsseldorf (Bundesliga 1977/78)

Im Schlussspurt der Saison 77/78 musste Borussia auch einen 0:2-Rückstand aufholen. Im Heimspiel gegen Düsseldorf – die Partie musste wegen Umbaumaßnahmen am Bökelberg in Rheydt ausgetragen werden – fiel der erste Gladbacher Treffer erst in der 74. Minute, trotzdem reichte es noch zum Sieg. Das 3:2 durch Heynckes hielt die Hoffnung an den vierten Meistertitel in Folge am Leben – und trug so zum legendären 12:0-Finish gegen Dortmund wenig später bei.