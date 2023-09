Borussia vor dem Darmstadt-Spiel Das ist der Stand bei Netz, Koné und Kramer

Knapp elf Monate ist es her, dass sich Luca Netz in Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt ein Glücksgefühl verschaffte. 48 Minuten waren gespielt im DFB-Pokalspiel der Borussen beim damaligen Zweitligisten Darmstadt 98, als Netz den Ball nach Vorarbeit von Alassane Plea ins gegnerische Tor trat, es war sein erster Treffer für Gladbach. Nun, genützt hat es hinten raus wenig, denn Netz und die anderen Borussen unterlagen den „Lilien“ noch 1:2 und flogen somit aus dem Pokal an jenem 18. Oktober 2022.