So stehen die Chancen Für Borussia wird der Kampf um Platz sieben zum eigenen Wettbewerb

Als Borussias Trainer Daniel Farke die Zielsetzung in der laufenden Saison nach der 1:4-Pleite bei Hertha BSC mit „einer stabilen Saison zwischen Rang sieben und zwölf“ umschrieb, da hatte er die scharfen Trennlinien, die es in der Bundesliga-Tabelle gibt, womöglich noch gar nicht im Blick. Denn aktuell sieht das Klassement wie eine Drei-Klassengesellschaft aus. Das obere Drittel hat sich abgesetzt, das untere Drittel kämpft gegen den Abstieg. Und die Plätze sieben bis zwölf, die derzeit nur vier Punkte voneinander trennen, spielen ihre eigene Meisterschaft aus – dem Sieger dieses imaginären Wettbewerbs winken die Play-offs zur Conference League. Das ist der Fall, wenn der Pokalsieger in der Bundesliga unter die ersten Sechs kommt, und die Chancen dürften bei mehr als 90 Prozent liegen.