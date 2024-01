Bengalos in Bochum und Dortmund DFB verhängt nächste Strafe gegen Borussia

Das DFB-Sportgericht hat am Dienstag Strafen in Höhe von 59.900 Euro gegen Borussia Mönchengladbach verhängt. Damit werden zum einen die Vorfälle beim Auswärtsspiel beim VfL Bochum am 30. September des vergangenen Jahres geahndet. Kurz nach dem 1:0-Führungstreffer der Gladbacher durch Florian Neuhaus hatten Fans insgesamt 13 pyrotechnische Gegenstände entzündet. Fünf davon flogen in den Innenraum, wodurch eine LED-Werbebande in Brand geriet und der Equipmentkoffer eines Fotografen Feuer fing.