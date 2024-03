Gegen Griechenland am 7. Juni EM-Generalprobe der DFB-Auswahl im Borussia-Park

Wie Borussia am Dienstagvormittag bekannt gab, wird am Freitag, 7. Juni, um 20.45 Uhr, Griechenland der letzte Testspielgegner des EM-Gastgebers sein – erneut genau eine Woche vor dem Beginn des Turniers, das vom 14. Juni bis 14. Juli ausgetragen wird. „Wir freuen uns, dass die deutsche Nationalmannschaft am 7. Juni zum neunten Mal zu Gast bei uns ist und ihre EM-Generalprobe im Borussia-Park gegen diesen sehr attraktiven Gegner austragen wird“, wird Borussias Geschäftsführer Stephan Schippers in der Vereins-Mitteilung zitiert.