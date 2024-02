Erneutes Fiasko wäre möglich Borussias Nachholspiel darf nicht in Saarbrücken angesetzt werden

Das Saarland und Fußballfelder werden gerne als Vergleichsgrößen verwendet, wenn die Dimensionen schwer zu greifen sind – ob bei Waldbränden oder der Bebauung mit Solarflächen. Wirklich anschaulicher macht es das nicht immer, trotzdem sei gesagt: Das Saarland ist so groß wie 358.000 Fußballfelder, und eines bereitete am Mittwoch derart große Probleme, dass ein DFB-Pokal-Viertelfinale vor einem Millionenpublikum im TV sieben Minuten vor dem geplanten Anpfiff abgesagt wurde. Es hatte seit dem Morgen geregnet in Saarbrücken, beharrlich, aber niemand hätte festgestellt: „Es schüttet!“