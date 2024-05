Erstrunden-Auslosung am Samstag Auf diese Teams kann Gladbach im DFB-Pokal 2024/25 treffen

Dort befinden sich Teams wie Arminia Bielefeld, Dynamo Dresden oder die Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster und der SSV Ulm, die Borussia in einem Auswärtsspiel vor knifflige Aufgaben stellen würden. Eine nicht ganz so weite Reise würde ein Auswärtsspiel bei Drittliga-Aufsteiger Alemannia Aachen mit sich bringen – der Tivoli dürfte unabhängig vom Gegner ein ausverkauftes Haus in der ersten Runde garantieren.