Deutliche Verjüngung Für Borussia ist in der Alters-Tabelle ein Champions-League-Platz drin

In Bewegung geriet Borussias großer Verjüngungsprozess am Roßkopf. Auf diesem Berg in der Nähe des Tegernsee war Manuel Neuer Ende 2022 beim Skitourengehen unterwegs, als er einen schweren Beinbruch erlitt. Der FC Bayern München benötigte plötzlich einen neuen Torwart, wurde fündig in Gladbach und konnte nach einer Verhandlungsodyssee Vollzug melden: Yann Sommer verließ kurz vor Vertragsende Borussia für die Bayern, im Gegenzug kam Jonas Omlin von Montpellier HSC. Die Frage nach einem Qualitätsverlust ließ sich da noch nicht so schlüssig beantworten wie heute („nein, allenfalls minimal“), klar war jedoch: Quasi über Nacht war Borussias Stammelf circa ein halbes Jahr jünger geworden.