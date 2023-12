Niederlage hat wachgerüttelt Diesmal war das Derby für Borussia ein positiver Knackpunkt

Nur einmal in dieser Saison waren Borussias Fans nach dem Abpfiff so richtig sauer auf ihre Mannschaft, nur einmal gab es weder lobende Gesten noch aufmunternde Worte. Es war ein regnerischer Nachmittag am 22. Oktober, als der Gästeblock in Köln deutlich seinen Unmut äußerte über eine 1:3-Pleite im Derby. Manager Roland Virkus lieferte das passende Attribut für die Leistung gegen den zuvor noch sieglosen Tabellenletzten: „Unterirdisch“ sei Borussias Auftritt gewesen.