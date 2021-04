Ginter, Lainer und Co. in der WM-Quali : Derbe Pleiten sind eine Warnung für alle Borussen

Ginter, Lainer und Co. in der WM-Quali

Mönchengladbach In der WM-Qualifikation gab es für Matthias Ginter, Florian Neuhaus, Stefan Lainer und Valentino Lazaro herbe Rückschläge. Daraus können die Borussen für die Bundesliga lernen.

Doch der letzte Eindruck der Länderspieltour ist für die drei Gladbacher Nationalspieler verheerend, in Valentino Lazaro kam nach überstandener Verletzung noch ein vierter dazu. Deutschlands 1:2 gegen Nordmazedonien, bei dem Ginter 90 Minuten und Neuhaus gar nicht spielte, steht in der Welt wie ein Fußballspiel gewordener Horrortrip für den deutschen Fußball. Dass derweil Österreich gegen Dänemark verliert, ist weit weniger sensationell. Aber ein 0:4 im eigenen Stadion, das ist dann deutlich dünner, als zu erwarten war.

Die Schweiz siegte im Testspiel zwar 3:2 gegen Finnland, doch drehten die Eidgenossen das Spiel erst, als kein Gladbacher mehr auf dem Feld war: Nico Elvedi hatte als zentraler Verteidiger in einer Dreierkette begonnen, Denis Zakaria als Sechser neben dem Ex-Borussen Djibril Sow . 1:2 stand es, als Elvedi (46.) und Zakaria (55.) ausgewechselt wurden. Breel Embolo, der zuvor in Bulgarien und gegen Litauen jeweils einen Scorerpunkt eingesammelt hatte, kam nicht zum Einsatz.

Statt mit neun Punkten stramm Richtung WM zu marschieren, ist das DFB-Team um Ginter und Neuhaus nur Dritter in der Qualifikationsgruppe. Österreich ist in seiner Gruppe Vierter. Die jüngsten Spiele zeigen, dass es keine Selbstläufer im Fußball gibt. Grundsätzlich haben die Gladbacher diese Erfahrung schon reichlich gemacht in dieser Saison, gerade im eigenen Stadion, wo es am Samstag (20.30 Uhr/Dazn) gegen den SC Freiburg geht. Die Heimniederlagen gegen Hoffenheim, Köln und Mainz (1:2) fallen in die Kategorie.