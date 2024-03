Nach dem Pokal-Aus Gladbachs Prozess verlangt Seoane alles ab

Es gibt in der imposanten Verfilmung von Franz Kafkas „Der Process“ eine Szene, in der Herr K., dargestellt von Anthony Perkins, vor einer überlebensgroßen Tür steht und nach der weit über seinem Kopf befindlichen Klinke fingert. Ein wenig so mag sich auch Borussias Trainer Gerardo Seoane vorkommen in seiner ganz persönlichen Inszenierung von „Der Prozess“. In einem solchen befindet sich sein Team in dieser Saison nach Aussage aller Beteiligten. Und zuweilen mutet die niederrheinische Geschichte durchaus kafkaesk an.