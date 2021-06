EM-Borussen : Zakaria schaut nur zu - und muss die Daumen drücken

Serie Erst 24 Einsatzminuten stehen für den Schweizer Denis Zakaria bei der Europameisterschaft zu Buche. Auch für seinen Verein Borussia Mönchengladbach ist das unbefriedigend.

Yann Sommer brachte die türkischen Schützen mit seinen starken Paraden zur Verzweiflung, Nico Elvedi half in der Schweizer Abwehr mit, dass die Türkei fast nur aus der Distanz gefährlich wurde, und Breel Embolo schob das Angriffsspiel mit seiner Physis und seinen Antritten an. Die drei Gladbacher in der Schweizer Nati hatten ihren Anteil am 3:1-Erfolg am Sonntagabend gegen die Türkei, sie wurden ihrer Rolle als Stammkräfte und Leistungsträger in der Landesauswahl bei der Europameisterschaft gerecht.