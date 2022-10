Das Programm bis zur WM : Gladbach kann sich ambitioniert positionieren

Foto: Dirk Päffgen/Dirk Päffgen (dirk) 13 Bilder So könnte Borussias Startelf in Bremen aussehen

Mönchengladbach Borussias Programm bis zur WM in sechs Wochen bietet die Chance, die eigenen Ambitionen zu unterstreichen. Die Basis dazu ist gelegt. Was der Spielplan bis zur Winterpause für die Gladbacher bereithält und was das Ziel sein sollte.