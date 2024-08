Sportkoordinator Lizenz David Zibung erklärt seinen Job und seine Aufgaben bei Borussia

Gerade eben hat David Zibung noch in einer Spielform die Bälle ins Spiel gebracht, dann holt er schon nach kurzer Absprache mit Gerardo Seoane für den nächsten Trainingsinhalt einige Spielerdummies. Und dann gibt er Kilian Sauck und Nathan Ngoumou einige Tipps bei einer Übung. Zibung ist mittendrin auf dem Trainingsplatz der Gladbacher, zum Start der Vorbereitung am Borussia-Park ebenso wie nun im Trainingslager am Tegernsee. Allerdings ist der Schweizer kein weiterer Co-Trainer – er ist Borussias neuer Sportkoordinator Lizenz.