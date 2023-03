Stimmen zum Leipzig-Spiel Warum das 0:3 für Gladbach „extrem frustrierend“ war

Den Borussen fehlte mal wieder hinten und vorn die Konsequenz in den entscheidenden Szenen. 1,59 expected Goals zeigen, dass vorne viel liegengelassen wurde, die 2,32 zu erwartenden Tore der Leipziger belegen, dass dem Gegner viel erlaubt wurde, was dieser dann auch konsequent nutzte. Tobias Sippel verhinderte am Ende mit einer starken Parade noch das vierte Gegentor.