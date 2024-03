Nachfolger für Königs und Meyer Das ist Borussias neues Präsidium

In knapp fünf Wochen wird Borussia Mönchengladbach wieder ihre Mitglieder zur jährlichen Versammlung vor der Südkurve des Borussia-Parks begrüßen. Indes wird dann ein neues Präsidium oben auf der Bühne sitzen: Am späten Dienstagnachmittag gab der Verein bekannt, dass Rainer Bonhof das Amt des Präsidenten von Rolf Königs übernommen hat. Stefan Stegemann, Hannelore Kraft und Roger Brandts vervollständigen das neue vierköpfige Präsidium, das Borussias Aufsichtsrat in seiner Sitzung am Dienstag gewählt hat.