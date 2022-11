Erstes WM-Spiel Was Borussias Schweizer gegen Kamerun erwartet

Was auf die Schweiz zukommt: „Eine Mannschaft, die sehr deutsch spielt und eine sehr deutsche Mentalität hat, sie gibt nie auf und ist erst besiegt, wenn das Spiel wirklich vorbei ist“, sagt Schäfer. Der Beleg: In der WM-Qualifikation im entscheidenden Spiel in Algerien war Kamerun nach Algeriens 1:1 kurz vor dem Ende der Verlängerung vermeintlich am Boden, kam aber in der vierten Minute der Nachspielzeit der Verlängerung doch noch zum Siegtor.