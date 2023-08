Szenarien für Transfer-Endspurt Was bei Borussia bis Freitag passieren könnte – und was eher nicht

Den bislang letzten Zugang hat Borussia Mönchengladbach am 31. Juli präsentiert. Maximilian Wöber war der siebte Neue, mehr kamen zuletzt 2007 nach dem letzten Bundesliga-Abstieg. Elf Spieler holte Christian Ziege damals im Sommer, diese Zahl wird sein Nach-Nachfolger Roland Virkus in der letzten Woche der Transferperiode am 1. September nicht mehr erreichen, doch eine achte Neuverpflichtung hat sich Borussia fest vorgenommen. Wir zeigen, was bis einschließlich Freitag noch passieren könnte – und was eher nicht.