Kein Schuss, viele verlorene Duelle Warum Gladbachs Cvancara gegen die Bayern Probleme hatte

Kim Min-Jae ist eine Erscheinung, in Südkorea hat er sich den Spitznamen „Monster“ erarbeitet. Da dürfte Tomas Cvancara mitgehen nach der ersten Begegnung mit dem neuen Innenverteidiger des FC Bayern. Er prallte förmlich an ihm ab. Der Job des Gladbacher Angreifers war ohnehin undankbar beim 1:2 am Samstag, weil er als Spitze eines tief angelegten 4-5-1 agierte, das durch den Druck des Gegners mitunter zum 6-3-1 wurde – und Cvancara damit oft zu einer einsamen Eins in dieser Zahlenkombination.