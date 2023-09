Sechser geht voran Darum ist Julian Weigl der Gesetzteste bei Borussia

Die rote 8 leuchtete auf am Spielfeldrand in der Schlussphase gegen RB Leipzig. Julian Weigl lief los, öffnete den Klettverschluss der Kapitänsbinde an seinem Arm und war bereit, sie an Florian Neuhaus zu übergeben. Doch Borussias Sechser mit der Nummer 8 sollte gar nicht runter, neben Rocco Reitz verließ auch Manu Koné den Platz, dafür kamen Neuhaus und Christoph Kramer. Dass letztlich Weigl als einziger der fünf zentralen Mittelfeldspieler im Kader nicht von dem Mehrfachwechsel betroffen war, passte ins Bild: Der 28-Jährige ist nicht nur in diesem Mannschaftsteil der gesetzteste Borusse, sondern aktuell im gesamten Kader.