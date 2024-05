Gefährliche Gemengelage Darum schaut Borussia in den sportlichen Abgrund

Analyse | Mönchengladbach · 65, 49, 45, 43, 34 – die Punkte-Treppe von Borussia Mönchengladbach führt stetig in den Keller. Sorgen vor dem Absturz in die 2. Bundesliga sind berechtigt. Welches gefährliche Gemisch die abgelaufene Saison verursacht hat – und warum Besserung nicht in Sicht ist.

19.05.2024 , 15:19 Uhr

