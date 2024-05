Relegation noch immer möglich Gladbach hat es in der Hand – darf sich aber auf eines nicht verlassen

Manu Koné hätte, wie die übrigen Borussen, gern gewonnen bei Werder Bremen. Doch gab es eben dieses 2:2, das die Gladbacher mit dem Last-Minute-Elfmeter von Florian Neuhaus retteten. Ein Dutzend Gladbach-Spiele gab es nun in dieser Saison, die unentschieden endeten – am Ende könnte der Weg zur endgültigen Rettung so funktionieren. Weil auch die Konkurrenz im Tabellenkeller remisierte, haben die Borussen zwar nach wie vor die Gefahr, zweitklassig zu werden, nicht gebannt, aber zumindest an einer Stelle Klarheit.