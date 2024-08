Borussia spielt zweimal am Samstag Darauf kommt es im Doppel-Test gegen Straßburg an

Am Samstag vor drei Wochen hat Borussia ihr erstes Testspiel in der laufenden Vorbereitung absolviert und beim FC Wegberg-Beeck 2:0 gewonnen. Seitdem sind drei weitere Übungspartien und drei weitere Siege hinzugekommen. Nun steht zur Saisoneröffnung im Borussia-Park die doppelte Generalprobe vor dem Pflichtspielstart auf dem Programm. Gegner ist am Samstag zunächst um 11 Uhr auf dem Fohlenplatz unter Ausschluss der Öffentlichkeit Racing Straßburg, um 15.30 Uhr präsentiert sich das Team dann noch mal gegen den französischen Erstligisten den Fans im Borussia-Park.