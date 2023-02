Borussia in Berlin Worauf es für Gladbach bei der Hertha ankommt

Entsprechend hat Trainer Daniel Farke sein Team auf das 20. Spiel der Saison vorbereitet. „Wir wissen, dass Berlin nicht dort steht, wo es stehen will. Dass in so einer Situation bei so einem großen Verein jeder Stein umgedreht wird, ist normal. Und auch, dass das die Vorbereitung für uns erschwert. Generell kann man davon ausgehen, dass Hertha vor dem Heimspiel hoch motiviert sein wird, die ersten Punkte des Jahres einfahren will. Aber wir werden auch auf einen Gegner treffen, der nicht vollgepumpt ist mit Selbstvertrauen“, sagte Farke. Bedeutet: Man weiß nicht, was man bekommt.