Borussias Daniel Farke nach dem 0:3 von Leipzig „Das ist schwer zu akzeptieren“

Lange Zeit hatte es nicht danach ausgesehen, als ob Borussia in Leipzig ihre dritte Auswärtsniederlage in Folge mit mindestens drei Toren Differenz würde hinnehmen müssen. Vielmehr hatte sie bis zum ersten Gegentor durch Timo Werner in der 57. Minute gar die besseren Chancen. Doch am Ende musste Trainer Daniel Farke wieder ein klares Ergebnis gegen das eigene Team kommentieren – was ihm verständlicherweise wenig Spaß bereitete.