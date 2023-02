Farke wechselt spät und wenig Zu viele Borussia-Profis sind unantastbar

Eine Weile nach dem Abpfiff kam Patrick Herrmann in Freizeitkleidung die Treppe herunter im Borussia-Park und ging in den Kabinentrakt. Der 31-Jährige symbolisiert die entspannte Verletztensituation in Gladbach, zum zweiten Mal in Folge schaffte er es nicht in Daniel Farkes Kader. Frohsinn strahlte Herrmann natürlich nicht aus, aber da ging es zahlreichen seiner Kollegen nicht anders nach dem 0:0 gegen den FC Schalke – obwohl sie den Samstag in Sportklamotten verbrachten.