Borussia-Trainer Farke über Pfiffe „Weit davon entfernt, das persönlich zu nehmen“

39 Punkte nach 31 Spielen, Klassenerhalt geschafft, Platz zehn in der Tabelle – ungefähr 15 Jahre lang hätten die Fans von Borussia Mönchengladbach das als Erfolg gefeiert, ähnlich wie in der jüngeren Vergangenheit einen Einzug in den Europapokal. Doch alles hat seine Zeit, und die tristeste Epoche der Vereinsgeschichte ist heute genauso wenig der Maßstab wie die glorreiche in den 70ern.