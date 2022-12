Gladbachs Trainer Robin Hood und Batman - was Farkes Helden-Wahl über den Trainer aussagt

Das „gallische Dorf“ ist umgezogen – von tief im Westen weit nach Osten. Denn der Schöpfer dieses Slogans, Max Eberl, ist nicht mehr tätig bei Borussia, sondern bei RB Leipzig. Seither ist das „gallische Dorf“ am Niederrhein verklungen. Was es bedeutete: Gladbach stellt sich den Großen entgegen und schafft es mit harter Arbeit sowie einer Prise Zaubertrank (aka gute Ideen), sie zu ärgern, so wie es die Gallier um Asterix mit den Römern taten.