Borussias Ärger über das 2:2 „Da wollen die Jungs auch nichts Anderes hören“

Daniel Farkes Stimme wirkte ein wenig angeschlagen. Offen blieb, ob Jubel oder Verärgerung sie herausgefordert hatten, beide Begründungen würde das 2:2 gegen Werder Bremen hergeben. Zweimal ging Borussia Mönchengladbach dabei in Führung, einmal dauerte es 17 Minuten bis zur Bremer Antwort, einmal 16 Minuten. „Wenn du so spät den Ausgleich kassierst und so viele Chancen liegen lässt, ist es eine gefühlte Niederlage. Da wollen die Jungs auch nichts Anderes hören, das kannst du die ersten zwei, drei Tage danach nicht schönreden“, sagte Gladbachs Trainer. Anschließend sehe es anders aus, der Punkt könne sich als wertvoll erweisen.