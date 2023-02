Nach Borussias 3:2 gegen Bayern Nagelsmann wütet, Farke feiert mit einem Stück Kuchen

„Die Jungs haben heute eine außergewöhnliche Leistung gebracht, in allen Bereichen bin ich wirklich hochzufrieden“, fasste Farke zusammen. Was zwangsläufig die Frage aufwarf, warum eine derartige Leistung zuletzt gegen die Kellerkinder Schalke (0:0) und Hertha BSC (1:4) nicht möglich war. „Manchmal ist es schwierig zu erklären. Jedes Bundesligaspiel hat seine eigene Geschichte, jede Partie kannst du gewinnen oder verlieren, du musst einfach in deinen Kernthemen gut sein. Wir haben heute die Bayern nicht in Grund und Boden gelaufen, wir hatten beispielsweise bei den Niederlagen gegen Leverkusen und Frankfurt bessere Laufwerte. Aber wir waren heute sehr wach und fokussiert und wir waren sehr gut im Ballbesitz und in der Organisation. Das sind unsere ureigenen Themen, und das ist die Aufgabe, das in jedem einzelnen Spiel zu zeigen“, sagte Farke.