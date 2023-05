„Ständig im Modus“ Gladbach-Trainer Farke lässt sich vom Trubel wenig anmerken

Zu den Gerüchten um seine unklare Zukunft und den Aussagen von Sportdirektor Roland Virkus, der eine Generalanalyse nach der Saison angekündigt hat, wollte sich Farke nicht äußern. Auf die Frage, ob er denn zum Start in die Woche mal etwas abschalten konnte, antwortete er: „Als Trainer schaltet man in der Sommerpause vielleicht mal ab, am trainingsfreien Tag ist nichts mit Abschalten. Man ist ständig im Modus, schaut sich Spiele an, analysiert den nächsten Gegner.“ Und die heißen in dieser Saison noch Leverkusen und Augsburg.