Borussias Trainingsstart Farke stört zum Auftakt nur die Kälte

Mönchengladbach · Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt haben Borussias Profis am Dienstag die erste Einheit in der Wintervorbereitung absolviert. Trainer Daniel Farke freute sich nicht nur über die Rückkehrer Hannes Wolf und Florian Neuhaus. Was der Coach zudem über seine WM-Fahrer und die Gerüchte um die begehrten Spieler sagte.

13.12.2022, 19:11 Uhr

17 Bilder Borussia legt mit Neuhaus und Telalovic wieder los 17 Bilder Foto: Dirk Päffgen