Daniel Farke nach dem 1:4 in Berlin „Sind selbst schuld, weil wir in den kleinen Momenten nicht gut waren“

Dass er zwischen beiden Mannschaften eigentlich keinen Unterschied von drei Toren ausgemacht hatte, lag vor allem an den ersten 25 Minuten, in denen Borussia das Spiel im Griff hatte und nach einem Eckball beinahe folgerichtig durch Nico Elvedi in Führung gegangen war. „Wir haben 30 Minuten lang ein Topauswärtsspiel gemacht, wir waren total dominant und hatten viel Ballbesitz. Wir haben es in dieser Phase allerdings verpasst, mehr zu entwickeln, um das Spiel frühzeitig in unsere Richtung zu lenken“, analysierte Farke.