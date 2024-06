WM-Star in den USA Dahlin beeinflusste vor 30 Jahren Borussias sportliche Renaissance

Womöglich hätte Martin Dahlin gute Chancen auf den Titel des Torschützenkönigs der Weltmeisterschaft 1994 gehabt, hätte er in allen sieben Turnierspielen der Schweden in den USA zur Verfügung gestanden. Doch handelte sich Gladbachs Stürmer nach zwei Gelben Karten in den ersten beiden Gruppenspielen eine Zwangspause ein. Und nach dem Halbfinale gegen Brasilien streikte mal wieder der Körper des torgefährlichen Angreifers.