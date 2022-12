Für den zweiten Saisonteil Wo die Borussen noch Steigerungspotenzial haben

Sportdirektor Roland Virkus hat in der vergangenen Woche skizziert, in welchen Bereichen sich seine Borussia im zweiten Saisonteil steigern kann. „Nach der Winterpause wird es darum gehen, wieder gut reinzukommen, eine gewisse Stabilität zu finden und von Verletzungen verschont zu bleiben“, sagte Virkus und nannte auch eine gute Organisation, ein kompakteres Verteidigen und mehr Konstanz in den Leistungen als Ziele. Für Trainer Daniel Farke wird es zudem darum gehen, Langzeitverletzte wie Ko Itakura, Florian Neuhaus und Hannes Wolf wieder einzugliedern und fit zu bekommen, um zum Wiederbeginn am 22. Januar gegen Bayer Leverkusen mehr personelle Alternativen zu haben.