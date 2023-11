45-Minuten-Einsatz gegen Polen Cvancara und seine Rolle in Tschechiens EM-Qualifikation

Doch könnte die Gelegenheit wieder kommen, ein tschechischer Held zu werden. Im Finale am Montag. In dem könnte Cvancara zur Startelf gehören, immerhin machte er im Vergleich zu Mojmir Chytil (null Torschüsse in 45 Minuten), der in Polen den Vorzug erhielt, den fideleren Eindruck. Außerdem kam er in allen bisherigen Heimspielen der EM-Qualifikation von Anfang zum Einsatz.