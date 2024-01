Gladbacher Personalsorgen Seoane lässt sich für das Augsburg-Spiel nicht in die Karten schauen

In der Regel nutzt Gerardo Seoane die Gelegenheit, auf der Pressekonferenz vor einem Spiel Neuigkeiten zur Personallage zu verkünden. In einem Fall kam der Klub dem Coach aber schon ein paar Stunden vor der Fragerunde mit den Journalisten zuvor: Wie Borussia am Freitagvormittag mitteilte, wird Tomas Cvancara in den kommenden Wochen fehlen. Der Tscheche hat sich im Training am Donnerstag einen Bänderriss im linken Sprunggelenk zugezogen.