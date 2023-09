Borussias Mittelstürmer Cvancara und Jordan zeigen ihren Wert als Duo - Fortsetzung fraglich

Tomas Cvancara musste von zwei Betreuern gestützt werden, als er am Sonntagabend das Spielfeld am Darmstädter Böllenfalltor verließ. Die starken Schmerzen waren dem Tschechen anzusehen, der sich dann auch zunächst einmal in der Kabine auf die Bank legen musste. Der 23-Jährige war bereits mit einer leichten Kapselverletzung von der Nationalmannschaft zurückgekehrt, und nun berichtete Gladbachs Trainer nach dem 3:3 beim SV Darmstadt 98, der Tscheche habe erneut einen Schlag auf den Fuß bekommen.