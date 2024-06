Borussias Mannschaftsteile Was im Sturm trotz Fortschritten noch besser werden muss

Serie | Mönchengladbach · Im fünften und letzten Teil blicken wir auf Borussias Sturm. Der zentrale Angriff war besonders von Verletzungssorgen betroffen. Doch muss sich auch am Offensivspiel etwas ändern, um die Stürmer besser in Szene zu setzen. Welcher Angreifer nun mit Gladbach in Verbindung gebracht wird.

05.06.2024 , 10:58 Uhr

