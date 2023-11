„Reiten auf einer guten Welle“ Gladbach fährt im Stimmungshoch zum BVB im Stimmungstief

Am Mittwochvormittag hatte er wieder einen aktiven Part – beim Training in Gladbach. Zum Ende standen er und sein Mittelstürmer-Konkurrent Jordan im Mittelpunkt: Es wurde geflankt (unter anderem von Rückkehrer Stefan Lainer), und die beiden Angreifer waren ganz klassisch die Verwerter, mal per Kopf, mal mit dem Fuß. Flanke, Abschluss, Tor, so haben beide Herren zuletzt auch in der Liga getroffen. Und würden das gern auch Samstag in Dortmund tun.