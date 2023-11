Seoane gibt Auskunft Stürmt Gladbach beim BVB von Beginn an mit Cvancara, Jordan oder beiden?

Im Vorfeld der Partie bei Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr, Sky) war Gerardo Seoane am Donnerstag auskunftsfreudig in Bezug auf die Stürmerfrage. Gladbachs Trainer gab einen Einblick in seine Gedankenwelt bezüglich der Optionen Tomas Cvancara und Jordan Siebatcheu. „Wir werden am Samstag beide Spielertypen brauchen: Den einen zuerst, den anderen danach, vielleicht eine Phase zusammen, oder von Anfang an zusammen, weil beide irgendwo diesen Mittelstürmer verkörpern, aber verschiedene Qualitäten haben“, sagte Seoane – und gab die Gedankenspiele damit auch weiter an den BVB, der ohnehin auf alle Varianten vorbereitet sein wird.