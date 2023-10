300 Pflichtspiele für Gladbach Was Jantschke für den Umbruch unter Seoane so wichtig macht

Mönchengladbach · Tony Jantschke kam in Bochum zu seinem 300. Gladbach-Einsatz. Er ist unter Gerardo Seoane ein Wenigspieler, er kam nur insgesamt 36 Minuten zum Einsatz. Was der Trainer aber am 33 Jahre alten Routinier schätzt.

04.10.2023, 06:04 Uhr

Das ist Tony Jantschke

Hätte es beim 3:1-Sieg der Borussen beim VfL Bochum eine spezielle Tony-Jantschke-Kamera gegeben, der Zusammenschnitt der Bilder wäre höchst geeignet gewesen für einen Werbefilm zum Thema „Commitment“. Der Begriff, den viele Klubs aktuell so gern bemühen, fast inflationär mithin, wird durch Spieler wie Jantschke personalisiert. Hier geht es zur Bilderstrecke: Das ist Tony Jantschke