Borussias Sechser trainiert wieder Kramer hat „in den letzten 14 Wochen nicht so viel Fußball gespielt“

Zurück auf dem Trainingsplatz ist Christoph Kramer, nachdem er seinem Innenbandanriss am rechten Knie auskuriert hat. „Für mich ist es tatsächlich eine neue Situation, ich war noch nie in der Vorbereitung so lange verletzt. Ich hatte sechs Wochen Urlaub, habe zwei Wochen trainiert und bin dann sechs Wochen ausgefallen. Darum habe ich in den letzten 14 Wochen nicht so viel Fußball gespielt. Dafür habe ich mich gesund ernährt und viel Stabi gemacht“, berichtete Kramer.