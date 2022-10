Borussias Sechser Christoph Kramer : “Das Ding ist auf der Zielgeraden“

Mönchengladbach Christoph Kramer gehört zu den dienstältesten Borussen im Gladbacher Kader. Und er wird wohl über 2023 hinaus für Borussia aktiv sein. Zumindest deutete der Mittelfeldspieler nun an, dass es demnächst eine Entscheidung über seine Zukunft geben könnte. Für den Klub wäre das ein positives Signal.

Wenn über die vielen auslaufenden Verträge im kommenden Sommer bei Borussia Mönchengladbach die Rede war, dann ging es hauptsächlich um Marcus Thuram, Ramy Bensebaini und Yann Sommer. Bis in den August gehörten auch Jonas Hofmann und Alassane Plea in diese Riege, ehe sie sehr zur Erleichterung ihres Klubs und der Fans ihre Verträge verlängerten.

Doch zum Klub der „2023er“ zählen in Lars Stindl, Christoph Kramer und Tony Jantschke auch drei Routiniers an, langjährige Borussen, mit denen ebenfalls über die Zukunft in Gladbach gesprochen wird. Das bestätigte jüngst nochmals Sportdirektor Roland Virkus: „Es ist klar, dass Lars, Christoph und Tony Korsettstangen in unserem Klub sind. Natürlich wird mit ihnen auch gesprochen, das ist auch schon geschehen. Das machen wir sehr offen und versuchen gemeinsam eine Lösung zu finden.“

Im Falle von Christoph Kramer könnte es nun bald zu einer Entscheidung kommen. Zumindest deutete das der Spieler selbst in einem Interview bei „Sky“ an. „Es waren sehr gute Gespräche. Ich glaube, es ist bei jetzt auch nicht so furchtbar schwer. Ja, das Ding ist auf der Zielgeraden“, sagte der Mittelfeldspieler.

Damit könnte Virkus bald die Verlängerung mit einem weiteren Leistungsträger und Führungsspieler verkünden. Es wäre sicherlich ein positives Signal in einer Zeit, da der ablösefreie Abgang zweier Hochkaräter droht: Ramy Bensebaini wird neuerdings wieder mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht, und an Marcus Thuram sollen unter anderem Bayern München, Manchester United und der FC Liverpool interessiert sein.

Das Kramer mit seiner Vielseitigkeit eine wichtige Stütze über den kommenden Sommer hinaus sein kann, zeigt der 31-Jährige in der bisherigen Saison unter Trainer Daniel Farke Woche für Woche. Bis auf seine kurze Verletzungspause nach dem Derby, als ihm das Sprunggelenk Probleme bereitete, war Kramer stets in der Startformation gesetzt – zunächst auf seiner angestammten Position im zentralen defensiven Mittelfeld, dann aber auch als Vertreter verletzter Stammkräfte in der Innenverteidigung oder auf der Zehner-Position.