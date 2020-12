Entwicklung des Klubs : Kramer sieht Borussia auf dem nächsten Level

Mönchengladbach Mittelfeldspieler Christoph Kramer gibt dem Kumpel Florian Neuhaus einen Tipp und beschreibt damit auch die Entwicklung des Klubs in den vergangenen Jahren.

Dass Christoph Kramer ein wenig auch aus Eigennutz seine Worte wählte, darf man Borussias Mittelfeldspieler unterstellen. Schließlich ist Florian Neuhaus ein echter Kumpel geworden in der gemeinsamen Zeit in Gladbach, die beiden bilden zudem eine Fahrgemeinschaft von Düsseldorf in den Borussia-Park. Von daher wäre es nicht nur ein sportlicher Verlust für das Team, wenn Neuhaus den immer wiederkehrenden Gerüchten folgend zum FC Bayern wechseln würde. Dass es in Zukunft mal so kommt, ist nicht auszuschließen, schließlich ist ein Spielertyp wie Neuhaus wie gemacht für die Ansprüche des Rekordmeisters. Doch soll sich der 23-Jährige mit dem Abgang aus Gladbach noch etwas Zeit lassen, rät Kramer.