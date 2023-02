Borussias Mittelfeldspieler Kramer hat bei Farke viele Identitäten

Würde es den guten alten Libero noch geben, die Erfindung Franz Beckenbauers, den Quasi-Spielmacher hinter der Abwehr, man könnte sicher sein, dass Daniel Farke, Gladbachs Trainer, Christoph Kramer schon mit diesem Job betraut hätte. Es wäre eine Identität mehr, die Kramer annehmen könnte in dieser Saison, in der er gefühlt schon alles war außer Torwart. Gut, Außenverteidiger fehlt ebenfalls in der Sammlung, auch Mittel- und Flügelstürmer, doch ist viel zusammengekommen: Sechser, Zehner, Innenverteidiger, Achter – ein hübsches Sammelsurium. Würde man alle Kramers zugleich aufstellen, wäre das eine feine Achse im Zentrum.